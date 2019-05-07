Из незаконного оборота изъято более двух килограммов запрещенных веществ. Арестованы трое фигурантов.

Следственным управлением УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей 36, 42 и 43 лет. Двое мужчин и женщина подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).Фигуранты были задержаны оперативниками УНК УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» в марте текущего года.В ходе личного досмотра у одного из задержанных полицейские изъяли 50 полимерных пакетов с героином, массой более 280 граммов.В салоне автомобиля, на котором передвигались фигуранты, сотрудники полиции обнаружили упаковочные материалы.В результате обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, оперативники изъяли свыше 1 килограмма 300 граммов героина.При проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение оптового тайника-закладки на территории Киржачского района, откуда изъяли почти килограмм наркотического средства.Установлено, что изъятые запрещенные вещества задержанные планировали сбыть мелкими партиями на территории Владимирской области и одного из соседних регионов.В настоящее время фигуранты находятся под стражей.Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии со следователями устанавливают каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ и проводят проверку их причастности к иным преступлениям.