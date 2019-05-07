В 1941-1942 гг территория 33-го региона стала прифронтовой

В 1941-1942 гг территория 33-го региона стала прифронтовойСегодня во Владимире живут 208 участников Великой Отечественной войны, 88 бывших узника фашистских концлагерей, 51 житель блокадного Ленинграда, 2154 труженика тыла, 945 вдов участников и инвалидов войны.В 1941-1942 гг территория 33-го региона стала прифронтовой. Здесь сформировали 34 воинских частей, 4 танковые и мотострелковые бригады, 3 стрелковые дивизии. По железной дороге на фронт ушли 3 бронепоезда: «Илья Муромец», «Ковровский большевик», «имени Дзержинского». Владимирщина поставила в Красную армию около 19 тысяч лошадей, 3 тысячи машин, более 250 тракторов.Специальным указом владимирский край объявляли на военном положении, а 24 июня начальник гарнизона генерал-майор Пронин ввёл в областной столице особый режим. Местные жители должны были соблюдать светомаскировку, им запрещали ночное хождение по городу без специальных пропусков.Перед войной во Владимир из соседнего Иванова перевели курсы усовершенствования командного состава запаса, которые после стали пехотным училищем. Осенью 1941-го года, когда фашисты рвались к столице, оно произвело 1-й выпуск командиров стрелковых и пулеметных взводов. Сводный батальон курсантов, которым только что присвоили звание «младший лейтенант», получил боевое крещение на подступах к Москве. Для многих этот бой стал последним.В годы Великой Отечественной войны во Владимире расположили 18 эвакуационных госпиталей. Через них прошли более 250 тысяч раненых бойцов, почти 1,5 тысячи из них скончались, многих похоронили на Князь-Владимирском кладбище.В дни битвы под Москвой территория будущего 33-го региона стала прифронтовой, поэтому она одновременно и эвакуировала, и принимала предприятия из оккупированных районов. Самым крупным промышленным предприятием, возведёнными в военное время, стал тракторный завод. Постановление о его строительстве приняли 24 февраля 1943-го года, а весной несколько тысяч строителей на огромном пустыре за Юрьевской заставой приступили к работе. Уже в июне 1944 года завод начал выпуск продукции - тракторов «Универсал». В победные дни 1945 года с конвейера завода сошел уже 500-й трактор.