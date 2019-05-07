Двоих мужчин и женщину подозревают в покушение на незаконный сбыт наркотиков
Двоих мужчин и женщину подозревают в покушение на незаконный сбыт наркотиков
Следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении местных жителей 36, 42 и 43 лет. Двоих мужчин и женщину подозревают в покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Злоумышленников задержали в марте этого года.
При досмотре у одного из задержанных правоохранители изъяли 50 полимерных пакетов с героином, массой более 280 граммов.
В салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили упаковочные материалы.
В результате обысков, проведенных дома у подозреваемых, оперативники изъяли свыше 1 килограмма 300 граммов героина.
Кроме того, полицейские установили местонахождение оптового тайника-закладки в Киржачском районе, откуда изъяли почти килограмм наркотиков.
В настоящее время задержанные находятся под стражей.