Двоих мужчин и женщину подозревают в покушение на незаконный сбыт наркотиков

Двоих мужчин и женщину подозревают в покушение на незаконный сбыт наркотиковСледственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении местных жителей 36, 42 и 43 лет. Двоих мужчин и женщину подозревают в покушение на незаконный сбыт наркотиков.Злоумышленников задержали в марте этого года.При досмотре у одного из задержанных правоохранители изъяли 50 полимерных пакетов с героином, массой более 280 граммов.В салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили упаковочные материалы.В результате обысков, проведенных дома у подозреваемых, оперативники изъяли свыше 1 килограмма 300 граммов героина.Кроме того, полицейские установили местонахождение оптового тайника-закладки в Киржачском районе, откуда изъяли почти килограмм наркотиков.В настоящее время задержанные находятся под стражей.