Военнослужащая Вооруженных сил Украины упала в обморок во время выступления президента страны в ходе его последнего официального визита в Донецкую область. Это уже шестой случай за годы правления Петра Порошенко.

Военнослужащая Вооруженных сил Украины упала в обморок во время выступления президента страны в ходе его последнего официального визита в Донецкую область. Это уже шестой случай за годы правления Петра Порошенко, уточняет "Страна.ua".Инцидент произошел 6 мая в Авдеевке, когда глава государства рассказывал собравшимся о разработке и закупках новейших вооружений. На кадрах видно, что одной из стоявших в шеренге позади Порошенко военнослужащих стало плохо, она успела обратиться к коллеге, после чего потеряла сознание. Порошенко прервал выступление и помог отвести девушку шатер."И так бывает", — заметил он.Спустя несколько минут военнослужащая вернулась в строй, но уже без бронежилета.Это уже шестой случай за годы президентства Порошенко, когда военнослужащие во время его выступлений падают в обморок. Первый произошел во время его инаугурации.