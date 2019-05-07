Андрей Малахов собрал десятки критичных комментариев под
постом в соцсети. Пользователей удивили его неуместные, как они считают,
восторги по поводу рождения наследника британского престола – в то время, как в
России погибли люди.
Андрей Малахов собрал десятки критичных комментариев под
постом в соцсети. Пользователей удивили его неуместные, как они считают,
восторги по поводу рождения наследника британского престола – в то время, как в
России погибли люди.
Радостный пост в Twitter по поводу успешного разрешения
от бремени герцогини Сассекской выглядел, по меньшей мере, странно, решили
подписчики шоумена в соцсети. В день, когда Россия скорбит о погибших в
авиакатастрофе, такое выражение чувств особенно неуместно.
"Меган родила!" – написал Малахов, добавив хештег,
обозначающий Великобританию. Однако россияне не поняли – с чего бы это им так
переживать из-за перипетий жизни королевской семьи далекой Великобритании?
"Зачем?", "И кто это?", "Зачем нам
эта информация?", – с намеком отреагировали комментаторы. Другие прямо
объяснили, почему не одобряют такого бурного проявления чувств шоуменом. "Андрей, при всем уважении. У Вас в
стране погибли люди. А Вы про Меган", – отметился подписчик .
Вся Великобритания последние месяцы буквально жила в
ожидании рождения очередного наследника престола. 6 мая герцогиня Сассекская,
наконец, родила мальчика. Британцы, которые оставили в букмекерских конторах
целое состояние, ставя на девочку, приуныли, напоминает "Царьград ТВ".
радовался рождению сына герцога и герцогини Сассекских в то время, когда в России пытаются разобраться в причинах
трагедии в московском аэропорту Шереметьево. В Следственном комитете
выдвинули три версии трагедии: человеческий фактор, неисправность самолета
и неблагоприятные метеоусловия. Ранее сообщалось, что в самолет
попала молния. На борту самолета "Сухой Суперджет 100",
разбившегося накануне при аварийной посадке, находились 78 человек. 41 из них погиб.