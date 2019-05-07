Андрей Малахов собрал десятки критичных комментариев под постом в соцсети. Пользователей удивили его неуместные, как они считают, восторги по поводу рождения наследника британского престола – в то время, как в России погибли люди.

Андрей Малахов собрал десятки критичных комментариев подпостом в соцсети. Пользователей удивили его неуместные, как они считают,восторги по поводу рождения наследника британского престола – в то время, как вРоссии погибли люди.Радостный пост в Twitter по поводу успешного разрешенияот бремени герцогини Сассекской выглядел, по меньшей мере, странно, решилиподписчики шоумена в соцсети. В день, когда Россия скорбит о погибших вавиакатастрофе, такое выражение чувств особенно неуместно."Меган родила!" – написал Малахов, добавив хештег,обозначающий Великобританию. Однако россияне не поняли – с чего бы это им такпереживать из-за перипетий жизни королевской семьи далекой Великобритании?"Зачем?", "И кто это?", "Зачем намэта информация?", – с намеком отреагировали комментаторы. Другие прямообъяснили, почему не одобряют такого бурного проявления чувств шоуменом. "Андрей, при всем уважении. У Вас встране погибли люди. А Вы про Меган", – отметился подписчик .Вся Великобритания последние месяцы буквально жила вожидании рождения очередного наследника престола. 6 мая герцогиня Сассекская,наконец, родила мальчика. Британцы, которые оставили в букмекерских конторахцелое состояние, ставя на девочку, приуныли, напоминает "Царьград ТВ".радовался рождению сына герцога и герцогини Сассекских в то время, когда в России пытаются разобраться в причинахтрагедии в московском аэропорту Шереметьево. В Следственном комитетевыдвинули три версии трагедии: человеческий фактор, неисправность самолетаи неблагоприятные метеоусловия. Ранее сообщалось, что в самолетпопала молния. На борту самолета "Сухой Суперджет 100",разбившегося накануне при аварийной посадке, находились 78 человек. 41 из них погиб.