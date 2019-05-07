Группа из 100 турецких военных приедет в один из российских учебных центров уже в конце мая. Там их будут готовить к работе с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф.

Группа из 100 турецких военных приедет в один из российских учебных центров уже в конце мая. Там их будут готовить к работе с зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.Собеседник агентства уточнил, что учиться турецкие военнослужащие будут вместе с коллегами из Китая, которые приступили к подготовке еще в марте 2019 года. Подобного в истории еще не было, добавил источник.Напомним, Турция приобрела у России полковой комплект С-400. Его должны передать заказчикам уже в 2019 году. Китай купил аналогичные комплексы еще в 2015 году. Они уже доставлены и испытаны.С-400 "Триумф" – самая современная серийная российская ЗРС большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 400 километров. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут. С-400 способен уничтожить любой летательный аппарат – от беспилотника до боевого самолета.