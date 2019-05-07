Алена Водонаева обратилась за помощью к медикам. Звезде скандально известного реалити-шоу Дом-2 стало плохо.

Алена Водонаева обратилась за помощью к медикам. Звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" стало плохо.Алена Водонаева так взволновалась из-за трагедии с рейсом Москва – Мурманск, в результате аварийной посадки самолета которого погибло более 40 человек, что ей понадобилась квалифицированная медицинская помощь. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" опубликовала изображение капельницы."Последний раз вызывала скорую в 2009 году. Я места себе не нахожу вторые сутки. Не помню, когда я вообще в последний раз так сильно нервничала (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась в подписи к фото Алена Водонаева. Она обратилась к своим друзьям за помощью. "Буду благодарна любой помощи друзей, тк я не встаю, а все мои разъехались по разным городам. Даже мама улетела", – призналась звезда Дома-2".Рядом с Аленой Водонаевой остался лишь маленький сын Богдан. "Я с Богданом, может кто сможет приехать пообедать с ним, потусить, кино посмотреть. Ну и я от морса не откажусь", – завершила свой пост модель, попросив писать ей в один из популярных мессенджеров.Трагедия в Шереметьево, по мнению некоторых пользователей Сети, могла бы не быть такой массовой, если бы люди во время эвакуации не пытались захватить с собой ручную кладь. "Давайте не будем привязываться к тем, кто вышел из самолета со своим багажом", – призвала .Она предположила, что это были пассажиры бизнес-класса. По мнению звезда "Дома-2", они "понесут ответственность" за непреднамеренное убийство, если следователи сочтут их действия таковыми. Кроме того, высказала уверенность, что им "до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди, цена жизни которых стоила дешевле барахла ручной клади".