Экипаж аварийно севшего в аэропорту Шереметьево SSJ-100 рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Экипаж аварийно севшего в аэропорту Шереметьево SSJ-100 рассказал об обстоятельствах произошедшего.В эфире телеканала "Россия 24", стюардесса Татьяна Касаткина рассказала, что все произошло очень быстро - взлетев, самолет попал в грозовую тучу с сильным градом. Внезапно, по ее словам, произошла вспышка электричества. Бортпроводница подчеркнула, что уже на земле повалил очень черный дым и пассажиры начали вскакивать с мест, несмотря на то, что лайнер еще не закончил движение."Самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Я там уже не видела их, выталкивала ногой дверь и потом пассажиров выталкивала", — отметила Касаткина.В свою очередь, командир воздушного судна Денис Евдокимов проинформировал общественность, что из-за удара молнии на борту вышла из строя радиосвязь и самолетом пришлось управлять не с помощью компьютера, а в ручном аварийном режиме.5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который вылетел примерно в 18.02 из Москвы в Мурманск, через 28 минут экстренно вернулся в Шереметьево и произвел жесткую посадку. При этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.В итоге, как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская, из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.41 человек, в том числе, 22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последних минут своей жизни делал все возможное для спасения пассажиров из горящего лайнера, погибли.