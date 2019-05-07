Турецкий МИД ответил на критику из-за рубежа по поводу отмены итогов выборов мэра Стамбула. Ранее решение турецкого ЦИКа осудили в США и ЕС. Его назвали политизированным и противоречащим самой идее демократического избирательного процесса.

Турецкий МИД ответил на критику из-за рубежа по поводу отмены итогов выборов мэра Стамбула. Ранее решение турецкого ЦИКа осудили в США и ЕС. Его назвали политизированным и противоречащим самой идее демократического избирательного процесса.Анкара в ответ заявила, что доказала свою демократическую зрелость, и иностранным партнерам нужно проявлять уважение к данному решению. В понедельник турецкий ЦИК аннулировал победу оппозиционного кандидата от Народно-республиканской партии на выборах мэра Стамбула и назначил новое голосование на 23 июня.Причиной назвали нарушение на избирательных участках. В свою очередь не все жители Стамбула согласны с такой позицией — в городе устроили "кастрюльный протест", сообщает телеканал "Россия 24".