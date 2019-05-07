Руководство московского ЦСКА потратило на премиальные за победу в Кубке Гагарина порядка 1,5 млрд рублей. В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4:0 в серии.

Руководство московского ЦСКА потратило на премиальные за победу в Кубке Гагарина порядка 1,5 млрд рублей. В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4:0 в серии.Армейские хоккеисты получили по 60 миллионов рублей за победу в турнире. Как сообщает "БИЗНЕС Online", многие игроки команды также получили индивидуальные бонусы, предусмотренные контрактом.На старте Кубка Гагарина ЦСКА оказался сильнее «Витязя» (4:0 – счет в серии), затем армейцы обыграли московское "Динамо" (4:1), в финале Западной конференции подопечные Игоря Никитина взяли верх в противостоянии со СКА (4:3).Напомним, ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина и стал первым клубом в истории лиги, который в одном сезоне выиграл и регулярный чемпионат и плей-офф. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.