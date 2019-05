Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим специалистом английской премьер-лиги в минувшем месяце. Подопечные испанца в апреле одержали пять побед в пяти играх, пропустив всего один мяч.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим специалистом английской премьер-лиги в минувшем месяце. Подопечные испанца в апреле одержали пять побед в пяти играх, пропустив всего один мяч.Во втором месяце весны "горожане" обыграли "Кардифф" (2:0), "Кристал Пэлас" (3:1), "Тоттенхэм" (1:0), "Манчестер Юнайтед" (2:0) и "Бернли" (1:0) и за один тур до конца чемпионата с 95 очками лидируют в турнирной таблице, опережая на одно очко "Ливерпуль". В голосовании болельщиков за награду "тренер месяца" Гвардиола опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Скотта Паркера ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").Pep Guardiola named Barclays Manager of the Month for the 7th time▶️ https://t.co/hDmyrTMy7M pic.twitter.com/BasWnqRNkE— Premier League (@premierleague) 7 мая 2019 г..Лучшим игроком прошлого месяца признан 32-летний английский нападающий "Лестера" Джейми Варди, который в апреле забил пять мячей. Лучшим же голом в минувшем месяце назван гол полузащитника "Челси" Эдена Азара в матче с "Вест Хэмом".It's party time…