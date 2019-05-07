Международный союз конькобежцев (ISU) подвел итоги сезона 2018/19, опубликовав обновленную версию рейтинга. В женском Топ-листе первую строчку занимает российская фигуристка Алина Загитова, имеющая в своем активе 4510 баллов.

Международный союз конькобежцев (ISU) подвел итоги сезона 2018/19, опубликовав обновленную версию рейтинга. В женском Топ-листе первую строчку занимает российская фигуристка Алина Загитова, имеющая в своем активе 4510 баллов.Олимпийская чемпионка Пхенчхана опережает более чем на 1000 баллов свою ближайшую преследовательницу Сатоко Мияхару из Японии, сообщает Чемпионат.Com. У нее 3459 баллов. Замыкает тройку лучших еще одна россиянка Евгения Медведева, у которой 3384 очков.Также отметим, что в двадцатку лучших фигуристок мира также входят Станислава Константинова (9 место / 2514), Софья Самодурова (10 / 2345), Елизавета Туктамышева (13 / 2137), Александра Трусова (18 / 1835) и Мария Сотскова (19 / 1805).Отметим, что при подсчете очков учитывались выступления фигуристок на Олимпийских играх, чемпионатах мира завершившегося и предыдущего сезонов, а также лучшие результаты этапов Гран-при и международных соревнований тех же сезонов.