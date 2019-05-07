Алина Загитова признана лучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Ближайший конкурент отстает от россиянки более чем на 1 тысячу очков. Елизавета Туктамышева опустилась в рейтинге сразу на 3 позиции.

Алина Загитова признана лучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Ближайший конкурент отстает от россиянки более чем на 1 тысячу очков.Елизавета Туктамышева опустилась в рейтинге сразу на 3 позиции.Россиянка с большим отрывом опередила свою ближайшую преследовательницу японку Сатоко Мияхару. Третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) заняла еще одна представительница России – Евгения Медведева.и Евгения Медведева – далеко не единственные россиянки в списке. Станислава Константинова и Софья Самодурова расположились на 9 и 10 строчке. А запомнившаяся своим оригинальным номером Елизавета Туктамышева оказалась на 13-й позиции – при том, что ранее занимала 10-е место.Катание юных российских спортсменок, занявших высокие места в рейтинге ISU, ранее высоко оценила Татьяна Навка, . Они заслуженно поднялись на пьедестал почета чемпионата России по фигурному катанию, уверена фигуристка. "Наши маленькие звездочки не то, что наступают на пятки – они уже на голову выше пытаются быть", – отметила Навка успехи подрастающей смены.Успехи российских фигуристок в сезоне 2018-19 годов ранее оценила заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Особо наставница отметила По словам Тарасовой, Алина неспроста собрала всю коллекцию медалей – российская звезда выступала так, как будто у нее вообще нет соперников.