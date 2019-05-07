В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой. В студии программы На самом деле
Ситуация настолько накалилась, что у звезды экрана случился нервный срыв.
В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой. В студии программы "На самом деле"
Ситуация настолько накалилась, что у звезды экрана случился нервный срыв.
Будущая жена Игоря Стама – Мария Златорунская полагает, что артист обманывает ее. "Больше
полугода назад Игорь сделал мне предложение. Мы откладывали свадьбу до покупки
квартиры. Каково было мое удивление узнать, что квартира куплена и в ней
проживает некая барышня, которая якобы является его родственницей", -
рассказала она ведущему ток-шоу "На самом деле" Первого канала.
Мария полагает, что Игорь завел параллельные отношения с
некой Ксенией. Златорунская сама когда-то увела Стама из семьи, ради нее актер
оставил жену и двоих малолетних детей. Теперь девушка боится, что ситуация
повторится, но в этот раз брошенной окажется она.
Игорь Стам тоже появился в студии "На самом деле". Он
опроверг обвинения невесты и поклялся ей в любви. Однако проверка на детекторе
лжи показала, что актер обманывает Златорунскую.
Предполагаемая любовница артиста – Ксения Стам тоже приехала
на съемочную площадку ток-шоу. Девушка уверяла присутствующих, что является родственницей
Игоря. Меж тем, отвечая на вопросы экспертов, она постоянно путала факты собственной
биографии, что позволило присутствующим в студии усомниться в
правдивости ее слов.
После ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил отца
Игоря – Владимира Валентиновича Стама. Родитель артиста заявил, что Ксения
является его внучатой племянницей, именно он пригласил девушку в Москву и
поселил в квартире сына. Проверка на полиграфе показала, что Стам–старший
лукавит. Более того, выяснилось, что он покрывает похождения отпрыска.
Не выдержав давления экспертов, Ксения призналась, что уже
давно состоит в интимной связи с Игорем. Именно к ней Стам ушел от жены. Актер,
по словам девушки, купил квартиру для их совместного проживания. Детектор лжи подтвердил ее показания.
Слова Ксении вывели Игоря из себя. Загнанный в угол артист вскочил с места и
принялся срывать с себя датчики полиграфа. У мужчины в буквальном смысле
началась истерика: актер метался по площадке ток-шоу , хватал
невесту за руки и кричал о своей невиновности. "У меня была связь с тобой только
по телефону", – не унимался Стам.