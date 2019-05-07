В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой. В студии программы На самом деле Ситуация настолько накалилась, что у звезды экрана случился нервный срыв.

В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой. В студии программы "На самом деле"Ситуация настолько накалилась, что у звезды экрана случился нервный срыв.Будущая жена Игоря Стама – Мария Златорунская полагает, что артист обманывает ее. "Большеполугода назад Игорь сделал мне предложение. Мы откладывали свадьбу до покупкиквартиры. Каково было мое удивление узнать, что квартира куплена и в нейпроживает некая барышня, которая якобы является его родственницей", -рассказала она ведущему ток-шоу "На самом деле" Первого канала.Мария полагает, что Игорь завел параллельные отношения снекой Ксенией. Златорунская сама когда-то увела Стама из семьи, ради нее актероставил жену и двоих малолетних детей. Теперь девушка боится, что ситуацияповторится, но в этот раз брошенной окажется она.Игорь Стам тоже появился в студии "На самом деле". Онопроверг обвинения невесты и поклялся ей в любви. Однако проверка на детекторелжи показала, что актер обманывает Златорунскую.Предполагаемая любовница артиста – Ксения Стам тоже приехалана съемочную площадку ток-шоу. Девушка уверяла присутствующих, что является родственницейИгоря. Меж тем, отвечая на вопросы экспертов, она постоянно путала факты собственнойбиографии, что позволило присутствующим в студии усомниться вправдивости ее слов.После ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил отцаИгоря – Владимира Валентиновича Стама. Родитель артиста заявил, что Ксенияявляется его внучатой племянницей, именно он пригласил девушку в Москву ипоселил в квартире сына. Проверка на полиграфе показала, что Стам–старшийлукавит. Более того, выяснилось, что он покрывает похождения отпрыска.Не выдержав давления экспертов, Ксения призналась, что ужедавно состоит в интимной связи с Игорем. Именно к ней Стам ушел от жены. Актер,по словам девушки, купил квартиру для их совместного проживания. Детектор лжи подтвердил ее показания.Слова Ксении вывели Игоря из себя. Загнанный в угол артист вскочил с места ипринялся срывать с себя датчики полиграфа. У мужчины в буквальном смысленачалась истерика: актер метался по площадке ток-шоу , хваталневесту за руки и кричал о своей невиновности. "У меня была связь с тобой толькопо телефону", – не унимался Стам.