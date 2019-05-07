Бритни Спирс безуспешно пытаются вызволить из психиатрической лечебницы. Сестра американской певицы уверена, что врачи накачали артистку препаратами. Джейми Линн обратилась за помощью к властям штата.

Бритни Спирс безуспешно пытаются вызволить из психиатрической лечебницы. Сестра американской певицы уверена, что врачи "накачали" артистку препаратами. Джейми Линн обратилась за помощью к властям штата.лечат неправильно, уверена младшая сестра знаменитой американской певицы. По мнению Джейми Линн, артистку накачивают препаратами, которые она отказываетсся принимать добровольно.Чтобы вызволить Бритни Спирс из клиники, сестра певицы обратилась к Донне Эдвардс – супруге губернатора штата Луизиана. Она надеется, что та поможет найти хорошего адвоката, и суд признает Джейми вторым опекуном известной артистки.Напомним, находится под опекой. В такую ситуацию певица попала из-за своего пристрастия к запрещенным препаратам – суд оформил опекунство и направил артистку на принудительное лечение. Одно время казалось, что певица победила пагубную зависимость, передаетОднако позже Бритни снова оказалась в клинике. Как сообщалось, на этот раз артистка сорвалась из-за того, что узнала о неутешительном диагнозе, который врачи поставили ее родителю.Новость о том, что снова в психиатрической клинике, шокировала ее поклонников. Выяснилось, что артистка находится там с января. Фанаты подозревают, что к медикам она попала не добровольно – Бритни отправил в лечебницу именно ее отец, который является официальным опекуном артистки.