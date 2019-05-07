Ведущий защитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в питерском Зените. В стане армейского клуба рассматривают возможность подобного перехода, если чемпионы России будут готовы отдать за 28-летнего оборонца 30 млн евро.

Ведущий защитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в питерском "Зените". В стане армейского клуба рассматривают возможность подобного перехода, если чемпионы России будут готовы отдать за 28-летнего оборонца 30 млн евро.Уроженец Бразилии, несколько лет назад получивший российский паспорт и занявший прочное место в нашей национальной команде давно уже находится в сфере интересов питерской команды, сообщает Чемпионат.Ru. Однако сам Фернандес неоднократно говорил, что не хотел бы покидать ЦСКА.Тем не менее, инсайдеры сообщают, что вероятность сделки возрастет, если армейцы не попадут по итогам нынешнего сезона в Лигу чемпионов. А если продажа Фернандеса состоится, то "красно-синие" могут вернуть защитника Вячеслава Караваева из голландского "Витесса", где тот играет под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.