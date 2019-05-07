Марию Захарову пугает желание некоторых россиян комментировать все происходящие в мире события. Официальный представитель МИД России раскритиковала тех, кто публикует в соцсетях дилетантские рассуждения о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Марию Захарову пугает желание некоторых россиян комментировать все происходящие в мире события. Официальный представитель МИД России раскритиковала тех, кто публикует в соцсетях дилетантские рассуждения о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.Дилетантизм опасен, предупреждает Мария Захарова. Дипломат подчеркивает, что его намеренная демонстрация – это признак глупости. Нельзя судить о каком-либо событии, не обладая всеми данными и профессиональными навыками, убеждена Захарова."Откуда непонимание простого факта: дилетантизм опасен , его намеренная демонстрация – признак глупости, а публичное линчевание с призывами "ату" может обернуться трагедией? Одно дело сочувствие и соучастие, помощь и поддержка, и совсем другое – приговор", – написала представитель МИДа в Facebook.Марию Захарову возмутили интернет-пользователи, которые, по ее словам "дистанционно провели экспертизу самолета". Лайнер SSJ 100 рейсом из Москвы в Мурманск, потерпел крушение 5 мая. Судно загорелось после жестой посадки, 41 человек погиб. Выжившие члены экипажа заявляют, что в самолет ударила молния, напоминаетДипломат предложила доморощенным экспертам провести эксперимент. В следующий раз, когда они заболеют, по словам Марии Захаровой, не стоит обращаться к врачам. При их уровне подготовки они могут поставить себе диагноз самостоятельно, уверена Захарова.