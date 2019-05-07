Избранный президент Украины, несмотря на огромный кредит доверия избирателей, не решается использовать его для осуществления действительно серьёзных перемен в жизни украинцев.

Избранный президент Украины, несмотря на огромный кредит доверия избирателей, не решился использовать его для осуществления действительно серьёзных перемен в жизни украинцев. Тем более, что Вашингтон уже начинает угрожать изоляцией.Как это часто бывает, предвыборные обещания сменяются совсем иными заявлениями, а в случае с Зеленским, они начинают повторять риторику, которая была свойственна Петру Порошенко.И дело даже не в том, что Зеленский объявил о неизменности курса на евроинтеграцию и вступление страны в НАТО, как о том заявил представитель штаба Зеленского Святослав Юраш. В конце концов, ещё будучи кандидатом, Зеленский озвучивал подобную позицию по данному вопросу.“Мы постоянно говорили про Евроатлантику, курс на которую мы менять не собираемся”, — пояснил Юраш.Проблема заключается в том, что к победе Зеленского привели совсем другие декларации. Об этом напомнил депутат Верховной рады от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Вадим Рабинович."При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт”, — говорит Рабинович, отмечая, что на прошедших выборах люди отдавали за него свои голоса, веря, что он сможет остановить войну и вернуть мир, наладить нормальную экономику.Пока же к самым заметным переменам в экономике можно отнести начавшийся уже передел собственности, имея ввиду попытки через суд оспорить национализацию Приватбанка, ключевым владельцем которого был украинский миллиардер Игорь Коломойский.Сегодня Окружной административный суд Киева в очередной раз встал не на сторону Нацбанка Украины, отказав тому в снятии ареста с имущества различных металлургических заводов. В случае успеха, Нацбанк планировал пустить это имущество с молотка, чтобы удовлетворить иски кредиторов Приватбанка.Однако, ставки уже гораздо выше. Структуры Коломойского, инициировавшие отмену национализации банка, рассчитывают вернуть его под свой контроль, а вместе с ним восстановить контроль и над всеми теми заводами, акции которых сейчас под арестом.Нельзя считать, что Зеленский пытается найти общий язык с той частью украинского электората, которая отдала свои голоса за Порошенко во втором туре выборов. Лозунги Порошенко обеспечили ему поражение, а не стали залогом его второго места, вот почему их повторение — это путь к потере собственных процентов рейтинга.Зеленскому стоит вспомнить, что результаты украинских выборов — это не победа его предвыборных заявлений, а поражение пятилетней политики, проводимой Петром Порошенко и повторение его ошибок станет самым бездарным разбазариванием того кредита доверия, которым наделили его те украинцы, которым позволили прийти на участки для голосования.Не стоит также забывать и о других гражданах Украины, которых официальный Киев вычеркнул из списка избирателей.Те, среднестатистические 3 миллиона голосов Донбасса, которые очевидно вывели бы во второй тур президентских выборов на Украине не Порошенко, а Юрия Бойко, должны напоминать Владимиру Зеленскому о том президентом какой Украины он хотел бы стать.