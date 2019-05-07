Жительница Барнаула поселила у себя в квартире более 60 кошек. Теперь она не может с ними справиться.

Все началось несколько лет назад, когда женщина начала забирать кошек с улицы к себе домой. Параллельно она ухаживала за лежачей мамой, и не могла уделять должного внимания животным, не говоря об уходе и стерилизации, пишет "КП Барнаул".В итоге четвероногие стали активно размножаться, и ситуация стала критической. Помочь женщине взялись местные зоозащитники, которые объявили сбор средств на стерилизацию и вакцинацию животных. Сама хозяйка, не говоря о кошках, под угрозой выселения.В приют животных забрать не могут – он и так переполнен. Волонтеры надеются собрать деньги, привести кошек в порядок и найти им новых хозяев.