Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмыАвтомобиль «ВАЗ-21412» без регистрационных знаков остановили полицейские в конце апреля этого года в Кольчугинском районе. По внешним признакам водитель был пьян. Результаты проведённого освидетельствования подтвердили предположения госавтоинспекторов.Затем правоохранители выяснили, что месяцем ранее 33-летний водитель привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного преступления и был подвергнут наказанию в виде административного ареста на 12 суток.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.