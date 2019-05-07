Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о минировании.

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о минировании.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель экстренных служб столицы.Собеседник агентства уточнил, что всего поступили угрозы в адрес 36 объектов, 8 из которых уже проверены, оттуда эвакуировали более семи тысяч человек.Волна "минирования" началась в РФ с января 2019 года, коснувшись почти все регионы страны – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.Ранее подобная ситуация наблюдалась, начиная с 11 сентября 2017 года, когда телефонные террористы "заминировали" объекты в 75 из 85 регионов РФ. В итоге по всей стране из торговых центров вокзалов и учреждений было эвакуировано почти два миллиона человек. Ущерб только в Москве составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.