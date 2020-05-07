Богатейшие люди планеты покупают только самые изысканные и дорогие вещи. Это касается всего – как продуктов питания, так и предметов гардероба. Так, многие богачи любят покупать дорогие часы, которые без слов говорят о статусе и состоянии человека. Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих часах в мире.

Богатейшие люди планеты покупают только самые изысканные и дорогие вещи. Это касается всего – как продуктов питания, так и предметов гардероба.Так, многие богачи любят покупать дорогие часы, которые без слов говорят о статусе и состоянии человека.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих часах в мире.10. Bulgari Magsonic Sonnerie TourbillonЭти часы не только входят в число самых дорогих в мире, они также считаются одними из самых сложных в изготовлении. Механизм собран из более, чем 900 обработанных вручную деталей и заключен в корпус из специального сплава. Стоимость таких часов – £464 000.9. Ulysse Nardin Hannibal Minute Repeater TourbillonЭти часы, выпущенные известной швейцарской компанией, посвящены карфагенскому полководцу Ганнибалу Барке. Часы имеют сложнейший механизм, а фигурки на циферблаты вырезаны вручную из белого золота. Неудивительно, что часы входят в число самых дорогих в мире. Их стоимость — £571 000.8. Audemars Piguet Royal Oak Grande ComplicationЭта модель считается самой роскошной версией таких часов. Она обладает сложным механизмом, который позволяют отображать различные данные – время, хронограф, минутный репитер и другие. Стоимость таких часов £741 600.7. Franck Muller Aeternitas Mega 4Часы Aeternitas Mega 4 от Франка Мюллера обладают очень сложным механизмом, который был собран почти из 1500 деталей. Множество циферблатов на часах отражают различную информацию. Стоимость таких часов — £1.8 миллиона.6. Patek Philippe 5004TМодель Patek Philippe 5004T в титановой обработке была выпущена в единственном экземпляре специально для продажи на аукционе. Это была более дорогая версия уже выпускавшейся серии 5004. Часы были проданы на аукционе за £2.98 миллиона.5. Louis Moinet Meteoris CollectionMeteoris — одни из наиболее интересных часов, созданных за все время. Часы из коллекции Meteoris имеют встроенные фрагменты метеоров, поэтому коллекция и получила такое название. Стоимость часов — £3.5 миллиона.4. Patek Philippe Ref 1518 In SteelPatek Philippe S.A. — швейцарская компания — производитель часов класса «люкс». Самые дорогие в мире наручные часы стальные «Patek Philippe Ref. 1518» были проданы 12 ноября 2016 года на торгах «The Geneva Watch Auction: Four» в женевском отеле «La Reserve». Стоимость часов — £8.9 миллионов3. Paul Newman Rolex DaytonaБывшим хозяином этих часов был известный голливудский актер Пол Ньюман, который и дал им имя. На аукционе часы были проданы за £13.5 миллионов.2. Patek Philippe Grandmaster ChimeЭто еще одни часы швейцарской компании Patek Philippe. 09 ноября 2019 года в Женеве Часы Patek Philippe Модель Grandmaster Chime 6300A-010 созданная в единственном экземпляре, в стальном корпусе, специально для благотворительного аукциона Only Watch.1. Breguet Grande Complication Marie-AntoinetteЭти часы являются копией часов, которые были изготовлены в конце 18 века часовщиком Авраамом-Луи Бреге для Марии-Антуанетты. Их стоимость достигает £25 миллионов, и они являются самыми дорогими в мире.