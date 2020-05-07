Эксперты опубликовали Nature Index 2020 Annual Tables, в котором проводились исследования институтов и стран, наиболее активно и эффективно принимающих участие в исследованиях в области естественных наук. При измерении индекса института или страны эксперты оценивали количество научных статей, опубликованных в 82 журналах, которые отслеживаются в базе данных. Ниже мы расскажем о 10 странах, где наиболее активно проводились научные исследования в области естественных наук в 2019 году.

Эксперты опубликовали Nature Index 2020 Annual Tables, в котором проводились исследования институтов и стран, наиболее активно и эффективно принимающих участие в исследованиях в области естественных наук.При измерении индекса института или страны эксперты оценивали количество научных статей, опубликованных в 82 журналах, которые отслеживаются в базе данных.Ниже мы расскажем о 10 странах, где наиболее активно проводились научные исследования в области естественных наук в 2019 году.10. АвстралияАвстралия занимает десятое место в рейтинге стран с самой высокой долей в научно-естественных исследованиях. Индекс в 2019 году составил 1,259.95.9. Южная КореяНа девятом месте оказалась Южная Корея, славящаяся своими достижениями в технологическом секторе. Тем не менее страна также вносит немалый вклад в развитие естественных наук. Индекс страны – 1,435.23.8. ШвейцарияНа восьмом месте Швейцария, которая ежегодно вносит большой вклад в развитие самых разных наук. Если говорить о естественных науках, то в 2019 году индекс страны составил 1,487.88.7. КанадаКанада – ближайший сосед США, который, тем не менее, сильно отстает от лидера рейтинга. Индекс страны в естественно-научных исследованиях составил 1,602.09.6. ФранцияСамый крупный центр научных исследований во Франции — CNRS (Centre national de la recherche scientifique, Национальный центр научных исследований). В 2019 году индекс Франции достиг 2,238.55.5. ЯпонияЯпония, как и Южная Корея, знаменита разработками в сфере высоких технологий, робототехники и телекоммуникаций. Тем не менее в стране также активно идут исследования в области естественных наук. Индекс Японии в 2019 году — 3,024.32.4. ВеликобританияЧетвертое место занимает Великобритания, экономика которой в последние несколько лет оказалась в непростой ситуации, что было связано с неопределенностью, возникшей из-за выхода страны из ЕС. Тем не менее страна вошла в число лидеров в области естественнонаучных исследования. Индекс — 3,773.66.3. ГерманияГермания с индексом 4,545.70 вошла в число трех лидеров в области естественнонаучных исследований. Германия – страна не только с развитыми технологиями и промышленностью, но также и с высоким уровнем естественнонаучных исследований.2. КитайНа втором месте оказался Китай с индексом 13,566.11. Китай лидирует во многих отраслях, в том числе и в сфере естественнонаучных исследований.1. СШАЛидером рейтинга стали США, индекс страны — 20,152.48. США являются мировым лидером по целому ряду показателей. Помимо прочего, США заняли лидирующее положение в мире по естественнонаучным исследованиям.