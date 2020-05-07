12 мая на работу в Москву выйдут еще около 200 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, сейчас около 300 тысяч человек продолжают работать на промышленных предприятиях столицы.

12 мая на работу в Москву выйдут еще около 200 тысяч человек. Об этом заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас около 300 тысяч человек продолжают работать на промышленных предприятиях столицы. Ефимов напомнил, что в Москве функционируют порядка 4 тысяч промышленных предприятий, включая малые, на них работают 610 тысяч человек. Однако всем руководителям было рекомендовано максимально перевести управленческий персонал на дистанционную работу.Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. В городе не работают магазины, кроме продуктовых, товаров первой необходимости и товаров для животных, закрыты парки, театры, рестораны, кафе, фитнес-центры и салоны красоты.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отменять режим самоизоляции рано, но с 12 мая можно возобновить в полном объеме работу промышленных и строительных предприятий. Открывать другие магазины и салоны красоты пока нельзя, так как это может вызвать рост числа заболеваний коронавирусом.