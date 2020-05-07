Министерство обороны России запустило интерактивную карту воздушных Парадов Победы по всей стране. В торжествах примут участие 600 летательных аппаратов, которые пролетят над 47 городами.

Министерство обороны России запустило интерактивную карту воздушных Парадов Победы по всей стране. В торжествах примут участие 600 летательных аппаратов, которые пролетят над 47 городами.На официальном сайте @mod_russia запущена интерактивная карта пролетов авиации в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне https://t.co/CTcuxSz1GY. Воздушные показы #9Мая состоятся в 47 городах России https://t.co/co9av1GuN7 #75ЛетПобеды #ВоздушныйПарад #ВВС #ВКС pic.twitter.com/vsmVKBLBev— Минобороны России (@mod_russia) May 6, 2020В частности, в Западном военном округе, куда входят Москва и Санкт-Петербург, в воздух поднимутся 137 самолетов и 78 вертолетов. В ЦВО – 40 самолетов и 34 вертолета, в ЮВО – 133 и 76 соответственно, в Восточном военном округе во время Парада Победы задействуют 62 самолета и 28 вертолетов.Пилоты ВКС РФ также примут участие и в воздушных парадах других стран. Например, россияне пролетят над Ереваном, Бишкеком и Душанбе. Однако самым масштабным зарубежным мероприятием станут торжества на авиабазе Хмеймим в Сирии. Там в воздух поднимутся 24 самолета и 4 вертолета.