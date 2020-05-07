В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского в Москве вылечили от коронавируса 93-летнюю пациентку. Состояние пациентки было тяжелым. Дело осложнялось преклонным возрастом, а также старыми болезнями, в том числе переломом шейки бедра. Но женщина проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией.

В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского в Москве вылечили от коронавируса 93-летнюю пациентку.Профессор, заведующий 1-м инфекционным отделением госпиталя Александр Грицкевич рассказал РИА Новости, что женщина поступила 22 апреля. Она жаловалась на головную боль, слабость и высокую температуру. После обследования у нее был подтвержден диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония.Состояние пациентки было тяжелым. Дело осложнялось преклонным возрастом, а также старыми болезнями, в том числе переломом шейки бедра, который она перенесла ранее. Но женщина проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией."Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. И совместными усилиями нам удалось побороть эту тяжелую вирусную пневмонию", — рассказал Грицкевич. Сейчас женщина уже находится дома с семьей.Ранее сообщалось, что в Пензенской области коронавирус смог победить 92-летний ветеран.