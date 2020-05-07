В геноме коронавируса COVID-19 обнаружены 198 небольших изменений. К такому выводу после анализа данных более чем семи с половиной тысяч пациентов пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Их работа по обнаружению повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2 опубликована в научном журнале Infection, Genetics and Evolution.

В геноме коронавируса COVID-19 обнаружены 198 небольших изменений. К такому выводу после анализа данных более чем семи с половиной тысяч пациентов пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Их работа по обнаружению повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2 опубликована в научном журнале Infection, Genetics and Evolution.Исследователи сделали вывод, что обнаруженные так называемые повторные мутации могут указывать на то, что коронавирус продолжает адаптироваться к новому хозяину – человеку, сообщает РИА Новости. При этом ученые отметили, что данные показывают, что локальные эпидемии были вызваны большим числом независимых внедрений вируса.Пандемия коронавируса COVID-19, по данным британских ученых, началась в период c 6 октября по 11 декабря 2019 года, а не 11 марта 2020 года, когда новое заболевание стали регистрировать в очень многих странах мира и Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Такой вывод следует из анализа данных 7666 образцов генома вируса.На 5 мая 2020 года число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона 685 тысяч человек. Почти 258 тысяч пациентов от осложнений коронавирусной инфекции скончались. В России официальная статистика зафиксировала 1537 смертей от коронавируса. В стране выявлено почти 166 тысяч инфицирований, более 21 тысячи пациентов выздоровели. Прирост инфицированных за 5 мая составил 10 тысяч 559 человек.