Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что продолжительная самоизоляция хоть и препятствует распространению коронавируса COVID-19, но и таит в себе большую угрозу. Этот режим может плохо ..

Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что продолжительная самоизоляция хоть и препятствует распространению коронавируса COVID-19, но и таит в себе большую угрозу. Этот режим может плохо сказаться на людях с хроническими заболеваниями, сообщаетЗверев отметил, что такие люди находятся в группе риска по коронавирусу. А из-за длительного пребывания дома их болезни могут обостриться. При этом они не смогут своевременно получить медицинскую помощь, передает "".7 Май 2020 в 1:03 PDT