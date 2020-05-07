42-летний актер сериала Не родись красивой и фильма Бедная Настя Петр Красилов заболел. 5 мая он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Обследование показало, что Красилов заболел коронавирусом COVID-19.

42-летний актер сериала "Не родись красивой" и фильма "Бедная Настя" Петр Красилов заболел. 5 мая он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Обследование показало, что Красилов заболел коронавирусом COVID-19.К счастью, Красилову повезло, отмечает StarHit. Заболевание проходит у него в легкой форме. Актеру назначено соответствующее лечение. Медики после проведения компьютерной томографии легких и других исследований Красилову разрешили ему остаться дома. Поскольку дни до 11 мая были объявлены президентом России Владимиром Путиным нерабочими, то актеру не было необходимости приходить и в Российский академический молодежный театр (РАМТ).В 2019 году Красилову стал заслуженным артистом России. На его счету съемки в фильмах "Откуда берутся дети?", "Удиви меня", "Мамочка моя", "Королева льда", "Сильная слабая женщина", "Второе дыхание", "Записки экспедитора Тайной канцелярии" и "Все смешалось в доме..."В сравнительно легкой форме заболевание проходит и у коллеги Петра Красилова – актрисы Татьяны Васильевой. Она отметила, что больницы переполнены, "кашель в палатах стоит оглушающий", даже скорую пришлось ждать 8 часов. Поэтому актриса тоже решила лечиться в домашних условиях.Не обошла коронавирусная инфекция и российское правительство. В больницу госпитализирован премьер-министр России Михаил Мушустин, также коронавирус выявлен у министра строительства и ЖКХ, а также у министра российской культуры.