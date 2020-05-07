Актриса Татьяна Васильева, заболевшая пневмонией, сообщила, что у нее отрицательный результат анализа на коронавирус. Состояние народной артистки России уже улучшилось, она лечится на дому.

Актриса Татьяна Васильева, заболевшая пневмонией, сообщила, что у нее отрицательный результат анализа на коронавирус. Как передает РИА Новости, состояние народной артистки России уже улучшилось."Самочувствие стало лучше, я пью много таблеток, чтоб поскорее в легких все нормализовалось, – рассказала Васильева. – Пришел первый отрицательный тест, но еще нужно два сделать".По словам артистки, сейчас она лечится дома.Васильева обратилась за помощью 1 мая после того, как у нее поднялась температура и начался кашель. Как написала актриса в Instagram, несколько дней температура держалась на уровне 37,5-37,8 градуса, однако она не придавала этому значения. Затем начался кашель и жжение в глазах, тогда она вызвала скорую помощь и поехала в больницу. Там у нее взяли анализы и сделали компьютерную томографию легких – по словам экспертов, это на данный момент лучший способ диагностики COVID-19. Врачи обнаружили у нее двустороннюю пневмонию."Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот", – написала актриса.Она поблагодарила подписчиков за поддержку и призвала всех соблюдать режим самоизоляции и беречь себя.