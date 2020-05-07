Алтайские вахтовики из Чаяндинского месторождения в Якутии прибудут Новоалтайск 10 мая. Уточняется, что эта дата не является окончательной. Сроки и точное количество человек в настоящий момент уточняют сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора, передает ГТРК Алтай.

Алтайские вахтовики из Чаяндинского месторождения в Якутии прибудут Новоалтайск 10 мая. Уточняется, что эта дата не является окончательной. Сроки и точное количество человек в настоящий момент уточняют сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора, передает ГТРК "Алтай".Кроме того, известно, что домой полетят только те вахтовики, у которых анализы на коронавирус отрицательные. По прибытии спецборта с рабочими в Барнаул они отправятся в специальный сортировочный пункт. Он организован на базе инфекционной больницы в Новоалтайске.Все прибывшие будут повторно обследованы. При отсутствии симптомов простуды людей поместят на две недели в обсерватор. В случае выявления инфекции пациенты будут госпитализированы и им будет оказана необходимая медицинская помощь.