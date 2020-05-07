Американское издание We Are The Mighty смоделировало термоядерный удар по Москве. Моделирование на симуляторе доказало, что сброс 100-мегатонной бомбы на российскую столицу привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до Коми. От бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее.
Американское издание We Are The Mighty смоделировало термоядерный удар по Москве.
Моделирование на симуляторе NukeMap доказало, что сброс 100-мегатонной бомбы на российскую столицу привел бы к выпадению ядерных осадков на территории вплоть до северной части Коми, то есть на расстоянии порядка 1,5 тысячи километров. От бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее.
"Теоретически такое оружие возможно, — пишет автор статьи. - Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие".
Над разработкой такой бомбы работал американской ученый Эдвард Теллер, напоминает РИА Новости. Однако США отказались от создания оружия такой мощности, поскольку его использование привело бы к уничтожению миллионов людей. В случае сброса на Москву бомба мощностью в десять тысяч мегатонн отравила бы огромные территории в Западной Европе и, вероятно, Соединенных Штатах. Также ее было бы достаточно, чтобы уничтожить Великобританию, Францию, Германию или Северную и Южную Кореи.