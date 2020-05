Американское издание We Are The Mighty смоделировало термоядерный удар по Москве. Моделирование на симуляторе доказало, что сброс 100-мегатонной бомбы на российскую столицу привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до Коми. От бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее.

Американское издание We Are The Mighty смоделировало термоядерный удар по Москве.Моделирование на симуляторе NukeMap доказало, что сброс 100-мегатонной бомбы на российскую столицу привел бы к выпадению ядерных осадков на территории вплоть до северной части Коми, то есть на расстоянии порядка 1,5 тысячи километров. От бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее."Теоретически такое оружие возможно, — пишет автор статьи. - Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие".Над разработкой такой бомбы работал американской ученый Эдвард Теллер, напоминает РИА Новости. Однако США отказались от создания оружия такой мощности, поскольку его использование привело бы к уничтожению миллионов людей. В случае сброса на Москву бомба мощностью в десять тысяч мегатонн отравила бы огромные территории в Западной Европе и, вероятно, Соединенных Штатах. Также ее было бы достаточно, чтобы уничтожить Великобританию, Францию, Германию или Северную и Южную Кореи.