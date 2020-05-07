Звезда сериала Тайны следствия впервые за долгое время показала младшего сына Добрыню. Наследнику Анны Ковальчук исполнилось десять лет.

Звезда сериала "Тайны следствия" впервые за долгое времяпоказала младшего сына Добрыню. Наследнику Анны Ковальчук исполнилось десять лет.Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. Всоцсетях знаменитость выкладывает кадры со съемок, либо собственные снимки, оботпрысках и муже Анна Ковальчук почти ничего не рассказывает.Тем не менее, накануне 42-летняя актриса сделала исключение. В "Сторис"личного "Инстаграм" знаменитость показала кадры с десятилетним Добрыней.Мальчик очень похож на звездную родительницу и растет невероятно привлекательным.Ролик с наследником Анны Ковальчук .Напомним, звезда сериала "Тайны следствия" замужем во второйраз. Впервые артистка пошла под венец вместе с коллегой по цеху Анатолием Ильченко.В 2000 году у пары родилась дочь Злата. Вторым супругом Анны Ковальчук стал миллионерОлег Капустин. В 2010 году знаменитость подарила бизнесмену наследника – сына Добрыню.14 Июн 2019 в 11:54 PDTОтметим, что с первым супругом, Анатолием Ильченко АннаКовальчук . Артист много времени проводит сдочкой Златой. Наследница звезды часто навещает бабушку со стороны папы,которая живет в Кисловодске. По словам Ковальчук, Злата сумела подружиться сотчимом Олегом Капустиным.