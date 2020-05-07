Звезда сериала Тайны следствия впервые за долгое время
показала младшего сына Добрыню. Наследнику Анны Ковальчук исполнилось десять лет.
Звезда сериала "Тайны следствия" впервые за долгое время
показала младшего сына Добрыню. Наследнику Анны Ковальчук исполнилось десять лет.
Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. В
соцсетях знаменитость выкладывает кадры со съемок, либо собственные снимки, об
отпрысках и муже Анна Ковальчук почти ничего не рассказывает.
Тем не менее, накануне 42-летняя актриса сделала исключение. В "Сторис"
личного "Инстаграм" знаменитость показала кадры с десятилетним Добрыней.
Мальчик очень похож на звездную родительницу и растет невероятно привлекательным.
Ролик с наследником Анны Ковальчук .
Напомним, звезда сериала "Тайны следствия" замужем во второй
раз. Впервые артистка пошла под венец вместе с коллегой по цеху Анатолием Ильченко.
В 2000 году у пары родилась дочь Злата. Вторым супругом Анны Ковальчук стал миллионер
Олег Капустин. В 2010 году знаменитость подарила бизнесмену наследника – сына Добрыню.
14 Июн 2019 в 11:54 PDT
Отметим, что с первым супругом, Анатолием Ильченко Анна
Ковальчук . Артист много времени проводит с
дочкой Златой. Наследница звезды часто навещает бабушку со стороны папы,
которая живет в Кисловодске. По словам Ковальчук, Злата сумела подружиться с
отчимом Олегом Капустиным.