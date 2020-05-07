Банк России полностью пересмотрел свой экономический прогноз. Согласно базовому сценарию в 2020 году ВВП РФ снизится на 4-6%, а дефицит бюджета составит 5-6% ВВП.

Банк России полностью пересмотрел свой экономический прогноз, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. И последние решения по ставке принимались на основе именно этих оценок, а не статистики, отражающей ситуацию месячной давности.Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП. Это, как отмечает регулятор, будет важным фактором поддержки совокупного спроса. "Данная оценка учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доходы бюджета части прибыли Банка России от продажи пакета акций ПАО Сбербанк в объеме 1,1 триллиона рублей. На последующие годы прогноз исходит из параметров бюджетной политики, определяемых бюджетным правилом”, – говорится в прогнозе.Что касается динамики российской экономики, то в этом году Центробанк ожидает снижения ВВП на 4-6%. "Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10% до 15%. Также существенно (на 6-10%) снизятся по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал. Финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на восстановление текущей деятельности. Неопределенность перспектив внутреннего и внешнего спроса будет сдерживать инвестиционные планы. Снижение производства и инвестиций ограничит возможности для роста доходов, произойдет сокращение потребительского спроса", – приводится в прогнозе комментарий председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.При этом уже в следующем году экономика вернется к росту, который продолжится и в 2022 году. "Таким образом, сезонно сглаженный ВВП восстановится к докризисному уровню в конце 2021-начале 2022 годов", – отмечает регуляторВ числе важных факторов, влияющих на ситуацию, регулятор отмечает также нефтяной рынок. Базовый прогноз предусматривает медленное повышение цен на "черное золото" в среднем до $25 за баррель в IV квартале текущего года. К 2022 году по мере восстановления спроса и снижения запасов планка должна подняться до $45 за бочку.Как отмечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, поддержку экономике, особенно наиболее пострадавшим секторам, окажут меры, принятые правительством и банком России. Кроме того, важную роль сыграет реализация национальных проектов и смягчение денежно-кредитных условий."Способствовать восстановлению экономики и внутреннего спроса также будет смягчение денежно-кредитных условий под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Это поддержит кредитование, темп роста которого повысится с 3-8% в текущем году до 6-11% в 2021-2022 годах. Сохранению потенциала кредитования также помогут регуляторные послабления и расширение специализированных инструментов рефинансирования Банка России", – отметила Эльвира Набиуллина, допустив в том числе и дальнейшее снижение ключевой ставки, в случае если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.