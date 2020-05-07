Звезда кино и сериалов предстала в необычном образе. Любовь Толкалина сыграла королеву в новой картине Феодосийская сказка.

Звезда кино и сериалов предстала в необычном образе. ЛюбовьТолкалина сыграла королеву в новой картине "Феодосийская сказка".Артистке досталась роль "Красоты". В кадре знаменитость былаоблачена в черное платье с золотым принтом. В тон к наряду костюмеры,работающие над фильмом, подобрали длинные серьги. Чтобы образ казалсязавершенным, на голове Любови Толкалиной соорудили "башню" из волос – высокую прическу, в которую вплелиярко-синюю прядь.В сказочном образе Толкалину сложно узнать. Броский макияж добавил возраста знаменитости. В реальной жизни 42-летняя Любовь выглядитсвежее, так как предпочитает более нейтральные оттенки мейкапа.Отметим, что костюмы для картины "Феодосийская сказка"создал популярный в нашей стране дизайнер Игорь Дадиани. Историк моды шил наряды для многих популярныхфильмов, например, "Гардемарины-4" и"Тайны дворцовых переворотов".Добавим, что фильм "Феодосийская сказка" повествует о ребенкепо имени Митя. Мальчик пытается спасти волшебную страну Мечты, котораянаходится на грани катастрофы. Сказочный мир создал отец Мити еще в детстве.Повзрослев, родитель главного героя потерял веру, из-за этоговолшебному государству грозит исчезновение. Только Митя может спасти сказочный мир.Съемки ленты с участием Любови Толкалиной происходили осеньюпрошлого 2019 года в Крыму. В картине "Феодосийская сказка" также снялись: Евгений Журавкин, Николай Нечаев и ВиталийТаганов.