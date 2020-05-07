Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина. Белоусов временно исполняет обязанности главы правительства в связи с болезнью Михаила Мишустина.

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина. Белоусов временно исполняет обязанности главы правительства в связи с болезнью Михаила Мишустина.При этом проблема неплатежей представляет наибольшую угрозу для производственных цепочек во время пандемии коронавируса. Многие предприятия в условиях неопределенности постараются держать деньги у себя, отметил Белоусов.И оттого, удастся ли эти неплатежи купировать в самом начале, зависит стабильность работы трудовых коллективов и предприятий, подчеркнул Белоусов.Между тем спрос на льготные зарплатные кредиты для малых и средних предприятий (МСП) превысил прогнозные показатели, лимиты выделенных на это денег исчерпаются к концу мая, пояснил Белоусов.Последние две недели МСП из пострадавших отраслей начали достаточно часто пользоваться набором предложенных льгот. Власти получают примерно 2 тыс. заявок в день."Мы уже вышли на 80 млрд (руб. — прим. ред.) суммарного объема этих заявок", — заявил Белоусов и добавил, что это больше, чем предполагали в правительстве. При сохранении такого темпа лимиты исчерпаются в 20-х числах мая.