Во всех отраслях нужны адекватные санитарные меры в связи с коронавирусом, перегибать палку не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в транспортной отрасли.

Во всех отраслях нужны адекватные санитарные меры в связи с коронавирусом, перегибать палку не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в транспортной отрасли.Ограничительные меры при спаде эпидемии коронавируса и возвращении к нормальной жизни необходимо использовать разумно, перегибать палку недопустимо, отметил Путин. По его словам, нужно проанализировать санитарные и профилактические меры во всех отраслях.Глава государства предостег от формальных и "бессмысленных требований" по отношению к малому бизнесу, сильно ослабевшему из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в России. По его словам, ограничения должны быть соразмены риску.По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 175 тысяч человек. За истекшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев, из них 6,7 тысячи пришлись на Москву.В столице 7 мая ввели новые требования для борьбы с распространением коронавируса. На общественном транспорте, а также в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей необходимо надевать маски и перчатки. За нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысячи рублей.В России с конца марта действует режим всеобщей изоляции. Не работает сфера услуг, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины. Ранее Владимир Путин продлил режим до 11 мая включительно.7 Май 2020 в 1:03 PDT