Создание полноценной вакцины против коронавируса нового типа займет больше года. Такое мнение в эфире канала Россия 24 высказал доктор биологических наук, профессор Константин Северинов. Без вакцины, по его мнению, скорее всего, все переболеют COVID-19.

Создание полноценной вакцины против коронавируса нового типа займет больше года. Такое мнение в эфире канала "Россия 24" высказал доктор биологических наук, профессор Константин Северинов."Вакцина – при условии, что она будет сделана как надо, а не будет такой вакциной для скорой помощи, которая может работать, а может не очень хорошо работать, – это будет существенно больше года, – сказал эксперт. – За год вакцину не сделать и не зарегистрировать ее, не показать, что она безопасна".На вопрос о том, что в сложившейся ситуации лучше: пытаться затормозить распространение COVID-19 или дождаться выработки коллективного иммунитета, биолог ответил, что сейчас в обоих случаях "выгоды нет никакой"."Все равно в отсутствии вакцины и в отсутствии лекарств прямого действия, скорее всего, все переболеют, – отметил Северинов. – Задержка скорости распространения направлена на то, чтобы медицинская система не задохнулась просто под грузом большого количества больных. Мы просто растягиваем во времени динамику накопления заболевших".По мнению эксперта, доля заболевших в России в итоге будет такой же, как и в тех странах, где эпидемия уже начала угасать."Хорошая новость, что у нас в целом меньше заболевших, как процент от населения, ну, и в абсолютных числах тоже, – сказал он. – Плохая новость, что мы гораздо быстрее увеличиваем это количество по сравнению с теми странами, которые что ли более зрелы. Во многих странах эпидемия уже начала затухать, у нас пока этого нет".По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, по числу заболевших Россия приблизилась к Германии и Франции. За минувшие сутки в РФ выявлены почти 10,6 тысячи заразившихся 82 регионах, что соответствует приросту в 6,8 процента. Всего по стране около выявлено более 165,9 тысячи случаев заболевания.