В Петербурге объявили в розыск автора YouTube-канала, который устраивал пранки во время дистанционных уроков школьников. Следователями и полицией уже установлено, что к срывам дистанционных занятий причастен 34-летний мужчина, который может находиться на территории одной из стран ЕС.

В Петербурге объявили в розыск автора YouTube-канала, который устраивал пранки во время дистанционных уроков школьников.Следователями и полицией уже установлено, что к срывам дистанционных занятий причастен 34-летний мужчина, который может находиться на территории одной из стран ЕС, передает "Интерфакс".Заочно стримеру уже вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной во время онлайн-занятий школьников.Поводом для этого послужили видеокадры от 27 марта и 6 апреля, на которых зафиксировано, как автор канала в непристойной форме внедряется в дистанционные занятия, разыгрывает учащихся, хамит, ведет себя вызывающе и фактически срывает занятия школьников.По версии следствия, автором этого канала является пользователь соцсети "ВКонтакте" под псевдонимом "Артур Амаев", позиционирующий себя как стример.На его канал подписаны 915 тысяч человек.Ранее СК РФ уже предупреждал, что будет выслеживать и наказывать хулиганов, срывающих дистанционные занятия школьников.