Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что отчет о занятости в апреле, который будет выпущен 8 мая, станет одним из худших в американской истории, пишет CNBC.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что отчет о занятости в апреле, который будет выпущен 8 мая, станет одним из худших в американской истории, пишет CNBC."Но это отчасти ожидаемо, потому что вы используете программу страхования на случай безработицы для оказания помощи при пандемии, — сказал Буллард. — Это именно то, что мы хотим сделать".Комментарии Булларда прозвучали за несколько минут до того, как ADP сообщила о том, что в апреле частные компании лишились более 20 миллионов рабочих мест на фоне массовых остановок и принудительных закрытий предприятий для сдерживания распространения коронавируса.Снижение количества рабочих мест в частном секторе составило 20,236 миллиона человек и представляет собой наихудший спад за всю 18-летнюю историю исследования. Опрошенные Dow Jones при этом прогнозировали, что частные компании лишатся 22 миллионов рабочих мест.Но инвесторы ждут отчета министерства труда по занятости в пятницу, а экономисты прогнозируют, что уровень безработицы в США вырастет до 16% в апреле с 4,4% в марте.Экономисты Dow Jones ожидают, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе сократилось примерно на 21 миллион."Уровень безработицы будет чрезвычайно высоким, — сказал Буллард. — Мы думаем, что 20% — это не маловероятно, даже может быть выше. Также есть эта программа государственно-частного партнерства, которая побуждает фирмы сохранять заработную плату своих работников, даже если они не занимаются таким большим бизнесом"."Это неудивительно. Это пандемия. Это ситуация с ограничительными мерами", — продолжил он, добавив, что долго утверждал, что основное влияние кризиса будет ощущаться во II квартале."Сегодня мы увидим сумасшедшие цифры ADP, и отчет о вакансиях, вероятно, будет одним из худших в пятницу", — сказал глава ФРБ Сент-Луиса.Буллард, один из наиболее оптимистичных представителей ФРС, сказал, что он считает, что экономика США может вернуться к быстрому росту в III квартале."В III квартале это будет переходный квартал, но я ожидаю относительно быстрого роста, — сказал он. — И затем, надеюсь, к тому времени, когда мы доберемся до IV квартала, мы завершим этот процесс (восстановления)".Он сказал, что не удивится, увидев, что уровень безработицы в США снизится до однозначных показателей к концу 2020 года на фоне восстановления экономики после резкого спада во II квартале.