Центральный банк Бразилии снизил ключевую процентную ставку больше, чем ожидалось, и предупредил о возможности еще одного снижения в ответ на ухудшение перспектив крупнейшей экономики Латинской Америки на фоне пандемии коронавируса.

Центральный банк Бразилии снизил ключевую процентную ставку больше, чем ожидалось, и предупредил о возможности еще одного снижения в ответ на ухудшение перспектив крупнейшей экономики Латинской Америки на фоне пандемии коронавируса.Центробанк снизил базовую процентную ставку SELIC на 75 базисных пунктов до рекордно низкого уровня — 3% годовых.Это самое значительное снижение ставок в Бразилии с октября 2017 года.Все девять членов комитета ЦБ по денежно-кредитной политике (Copom) единогласно проголосовали за снижение ставки, хотя два члена комитета предложили еще большее сокращение. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение на 50 базисных пунктов.Члены Copom дали понять, что они готовы снизить ставки на своем следующем заседании в июне, причем снижение может составить до 75 базисных пунктов."На следующем заседании, в зависимости от фискального сценария и экономических данных, комитет рассмотрит окончательную корректировку денежно-кредитной политики, не превышающую нынешнюю", — говорится в заявлении Copom.Многие экономисты прогнозируют, что в Бразилии произойдет худший годовой спад экономики как минимум за полвека.Слабость наблюдалась в экономике Бразилии еще до пандемии COVID-19. В 2019 году рост ВВП замедлился до 1,1%.