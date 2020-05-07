Вложения Банка Японии в коммерческие бумаги в апреле увеличились почти на 30%, поскольку регулятор стремится облегчить финансовые трудности для компаний, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Вложения Банка Японии в коммерческие бумаги в апреле увеличились почти на 30%, поскольку регулятор стремится облегчить финансовые трудности для компаний, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с распространением вируса усиливают вероятность того, что Япония столкнется с глубокой рецессией. Правительство страны в понедельник продлило чрезвычайное положение до конца месяца. В связи с этим предприятия и магазины будут закрыты дольше, чем ожидалось.Чтобы смягчить экономические последствия пандемии, Банк Японии на внеплановом заседании в марте объявил, что выделит 2 триллиона иен на дополнительные закупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций.В апреле центробанк анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков.По состоянию на 30 апреля вложения Банка Японии в коммерческие бумаги составляли 3,26 триллиона иен ($30,7 миллиарда), что на 27,8% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные центробанка. В марте объем вложений увеличился на 16,9%.Вложения Банка Японии в корпоративные облигации выросли на 5,27% до 3,39 триллиона иен.Аналитики ожидают, что регулятор продолжит наращивать покупку активов, чтобы не допустить замораживания кредитных рынков.