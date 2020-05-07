Менее чем за сутки цена европейского эталона Brent, с которой коррелирует цена российского сорта Urals, преодолела три важные отметки впервые с 13-14 апреля – $30, $31 и $32 за баррель.

Менее чем за сутки цена европейского эталона Brent, с которой коррелирует цена российского сорта Urals, преодолела три важные отметки впервые с 13-14 апреля – $30, $31 и $32 за баррель.Цены на нефть начали расти с 28 апреля. Brent начал дорожать с 28 апреля – с отметки $22,7 за баррель по ближайшим к исполнению контрактам. В понедельник 1 мая европейский эталон стоил уже $26,4, а ко вторнику 5 мая вечером его цена превысила $30, затем $31, а на утренних торгах 6 мая цена Brent достигла $32 согласно биржевым данным.Ближайшие по дате исполнения контракты на поставку нефти West Texas Intermediate (WTI) – американского эталона – также растут. Если к 12:00 мск вторника 5 мая цена эталона WTI выросла на 9%, или на $1,6, до $22,13 за баррель, то на утренних торгах достигала $25,6.Рост сопровождается внутридневными снижениями, но аналитики ждут роста цены Brent до $35 в ближайшие дни.Минэнерго РФ оценило избыток нефти в 10 миллиона баррелей в сутки на мировом рынке. При этом цены на нефть удвоились с момента заключения странами соглашения 12 апреля о сокращении добычи. Не очевидно, что все 32 страны-участники соглашения выполнят свои обязательства, заявил сегодня замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "Мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют более 50% добычи. Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий, чтобы это выполнить", — пояснил министр.Как сообщил Сорокин на онлайн-площадке "Росконгресса", заполненные мировые нефтехранилища начнут снижать свои запасы в III квартале 2020 года. Сейчас цены растут больше от смягчения карантинных ограничений в крупнейших экономиках мира — Европе, США, Китае. Бизнес и производства начинают работать, восстанавливается наземное и морское транспортное сообщение, что вызовет рост спроса на топлива. Хедж-фонды и управляющие инвестфондами стали крупнейшими покупателями контрактов на нефтепродукты пятую неделю подряд, закончившуюся 28 апреля, в ожидании роста спроса на нефть после прохождения худшего периода нефтерынка в своей истории.Швейцарский банк UBS заявил, что смягчение ограничений карантина поможет привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти в III квартале и росту цены нефти. По оценке UBS, цена нефти Brent вырастет к концу 2020 года до $43, а к середине 2021 года – до $55 за баррель.