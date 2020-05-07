Клуб Континентальной хоккейной лиги Ак Барс подписал годичное соглашение с Александром Бурмистровым, чемпионом мира в составе сборной России, игроком, который вместе с командой из Казани в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. Это третий приход нападающего в столицу Татарстана.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" подписал годичное соглашение с Александром Бурмистровым, чемпионом мира в составе сборной России, игроком, который вместе с командой из Казани в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. Это третий приход нападающего в столицу Татарстана.О переходе сообщил официальный сайт "Ак Барса". Срок соглашения – 1 год, о зарплате официальных данных нет, но ранее инсайдеры из стана клуба сообщали, что 28-летнему игроку предлагают 30-35 млн рублей за сезон. Ранее Бурмистров выступал за казанцев в сезоне-2008-2009, с 2013 по 2015 годы и в 2018 году, когда и выиграл вместе с "барсами" Кубок Гагарина. Предыдущий сезон форвард провел в "Салавате Юлаеве".