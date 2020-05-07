Учёные рассчитали, что через полвека до трети человечества будет проживать при погодных условиях, сегодня характерных для Сахары. К этому ведёт рост населения и глобальное потепление.

Учёные рассчитали, что через полвека до трети человечества будет проживать при погодных условиях, сегодня характерных для Сахары. К этому ведёт рост населения и глобальное потепление. При этом удар придётся прежде всего на беднейшие страны, жителям которых будет трудно справиться с изменяющейся ситуацией.Пугающий прогноз изложен в научной статье, опубликованной в журнале PNAS.Климат Земли за миллиарды лет её существования был самым разным. Некогда ледники погружали нашу планету в снежный плен до экватора, а в другие эпохи в Антарктиде росли дождевые леса. Сегодня планета может похвастаться огромным разнообразием климатических зон, от тропических джунглей до арктических пустынь. Но какой температурный режим оптимален для вида Homo sapiens, который по геологическим меркам появился совсем недавно?Авторы новой статьи подсчитали, что по крайней мере в последние шесть тысяч лет почти всё человечество жило в удивительно узком диапазоне среднегодовых температур: от +11 до +15 градусов по Цельсию. В более холодных и более жарких регионах проживало не так уж много людей.Например, сегодня только 20 миллионов человек живут там, где среднегодовая температура выше 29 градусов по Цельсию. К слову, эта зона занимает менее 1% земной поверхности и в основном приходится на Сахару.Но в обозримом будущем всё может измениться. По расчётам специалистов, из-за глобального потепления уже к 2070 году такой же экстремальный климат воцарится в крупных регионах Африки, Азии, Южной Америки и Австралии. В сочетании с ростом населения планеты это приведёт к тому, что этот пояс адской жары станет домом для 1-3,5 миллиарда человек.Для сравнения: всего на земном шаре в 2070 году по прогнозу будет проживать около 10,5 миллиарда человек. Таким образом, в условиях невыносимой жары будет проживать в лучшем случае каждый десятый, а в худшем — каждый третий житель планеты.Потепление климата может привести к серьёзным проблемам в секторе сельского хозяйства в беднейших странах.Фото Pixabay.Между тем не секрет, что многие из находящихся под угрозой стран не могут похвастаться высоким благосостоянием. То есть под удар попадут прежде всего беднейшие люди, у которых просто не будет средств на то, чтобы адаптироваться.А ведь речь идёт не только о том, что людям станет очень жарко в домах без кондиционеров. Такое изменение температур грозит упадком сельского хозяйства, а значит, голодом. Наверняка невыносимая жара скажется и на количестве доступной питьевой воды.Учёные заключают, что бороться с надвигающейся опасностью можно двумя способами. Во-первых, уменьшать выбросы углекислого газа, приводящие к глобальному потеплению. Во-вторых, бороться с бедностью в развивающихся странах, чтобы люди, в чей дом придёт беда, имели возможность с ней справиться.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как может изменить мир увеличение температуры всего на полградуса. Писали мы и о том, что Мировой океан в 2019 году был самым тёплым за всю историю наблюдений.