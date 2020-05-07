Объясняться на этой неделе пришлось мурманским чиновникам из закрытого полярного городского округа. В котором сотрудники администрации, несмотря на режим изоляции, позволили себе выезд на морскую рыбалку. Почему даже колючая проволока не удержала, и что поймали нарушители?

В Мурманске который день обсуждают идею региональных властей превратить школы в укрепленные форпосты. Речь о планах обнести учебные заведения колючей проволокой.О такой возможности, со ссылкой на рекомендации Минстроя, писала местная пресса. В качестве доказательств — выписки из официального письма, где есть указания — не только заборы укрепить, но еще и установить по периметру бетонную защиту. От подкопа.Сегодня в областном правительстве пояснили, откуда взялись подобные сообщения. Говорят, регламент о колючей проволоке касается только учреждений Минкомсвязи. А в школах "такой практики нет и не предвидится". Ну а документ, на который ссылались журналисты, всего лишь техническая ошибка.Объясняться на этой неделе пришлось и другим мурманским чиновникам, только муниципальным — из закрытого полярного городского округа. В котором сотрудники администрации, несмотря на режим изоляции, позволили себе выезд на морскую рыбалку. Почему даже колючая проволока не удержала, и что поймали нарушители?В море отправились на служебном катере, что принадлежит аварийно-спасательной службе. Об этой прогулке на своей страничке в соцсетях рассказала Екатерина Жигалова – чиновница местной администрации. Похвасталась уловом – рыбой, что с трудом удерживала в руке. И приятной компанией, в которой про социальную дистанцию можно позабыть, и о расходах на топливо казенное не думать. Глава местной администрации за подчиненных вступился, сказал, что это был рейд, мол, у рыбаков документы разрешительные проверяли. Но вот сами, конечно, зря взялись за удочки.Чиновникам теперь грозит порицание начальства, все по трудовому кодексу. Скорее, за злоупотребление служебным положением, нежели за саму ловлю. Ведь в регионе рыбачить с катеров или других маломерок – с конца апреля разрешено."Разрешили этот вид рыбалки с использованием маломерных судов с использованием маломерных судов. Для многих это является способом добычи продуктов питания", — пояснил Дмитрий Филиппов, замглавы Мурманской области.В первую очередь – речь о тех, кто живет в прибрежных селах, таких как Териберка. Кого море в прямом смысле кормит. И кому без рыбы попросту не обойтись.А вот тем, для кого посиделки на бережку – это хобби, удочки пока доставать рано. И не только на Кольском полуострове. Самоизоляцию в других регионах никто не отменял. В Астраханской области, например, выход к рекам и озерам ограничен. Водоемы – патрулируются, сбежавшие на природу домов граждане – штрафуются. И решения о рыболовных послаблениях принимают на местах.То есть все зависит от эпидемии, которую регионы переносят по-разному. И уже от этого зависят возможные исключения в режиме изоляции."Ключевым вопросом здесь является недопущение скопления большого числа людей в одном месте, а второе – с учетом того, что конец весны и лета по прогнозам будут жаркими – недопущение еще и лестных пожаров", — отметил Владимир Бурматов, Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды.Сразу в нескольких регионах рыбаки просят разрешить им выезды. В Татарстане даже предложили властям ввести цифровые пропуска для поездок на водоемы. При этом сами понимают – что тут необходим будет строгий контроль.А вот как будут наказаны чиновники из Мурманска, которые своим уловом захотели похвастаться – решит дисциплинарная комиссия. Хотя, автор скандальной публикации уверена, что ничего порочащего образ чиновника – не сделала. Что ж, в этом разберется уже прокуратура. Которая инициировала проверку этого морского не то рейда, не то вояжа.