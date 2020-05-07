Частные работодатели в США уволили рекордные 20,236 миллиона работников в апреле, так как принудительные закрытия предприятий в ответ на вспышку коронавируса навредили экономике, что привело к историческому рекорду потери рабочих мест, передает Reuters.

Частные работодатели в США уволили рекордные 20,236 миллиона работников в апреле, так как принудительные закрытия предприятий в ответ на вспышку коронавируса навредили экономике, что привело к историческому рекорду потери рабочих мест, передает Reuters.Падение количества рабочих мест в частном секторе, о котором сообщили в Национальном отчете по занятости ADP, показало, что национальные ограничения по замедлению распространения COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом, могут оставить длительные шрамы в экономике, даже если в стране откроются неосновные предприятия.Данные за март были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать, что число рабочих мест в частном секторе сократилось на 149 тысяч рабочих мест вместо ранее зарегистрированных 27 тысяч.Отмечается, что это стало первым снижением с сентября 2017 года.Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе упадет на 20,050 миллиона в апреле.