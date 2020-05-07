Членам садоводческих объединений могут разрешить проводить собрания в заочной форме в период пандемии коронавируса. Избрание органов управления СНТ, утверждение сметы и взносов являются критически важными для функционирования товарищества.

Членам садоводческих объединений могут разрешить проводить собрания в заочной форме в период пандемии коронавируса.Законопроект внести в Думу сенаторы Андрей Кутепов и Сергей Мамедов, передает РИА Новости. По словам Кутепова, данная проблема является актуальной, так как средний возраст дачников относится к группе повышенного риска.Сейчас заочная форма проведения голосования по ряду вопросов не допускается. При этом избрание органов управления СНТ, утверждение сметы и взносов являются критически важными для функционирования товарищества. В связи с этим заочные собрания необходимо разрешить до 31 декабря 2020 года.По последним данным в России зафиксировано более 165 тысяч заболевших, из них 10559 случаев выявлено за последние сутки. Скончались 1537 человек.