Цены на нефть растут, так как укрепляются сокращения поставок и в ситуации со спросом на нефть намечается переломный момент. Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают, что вскоре может возникнуть дефицит предложения, который усилится в ближайшие годы из-за ущерба, нанесенного сегодня.

Цены на нефть растут, так как укрепляются сокращения поставок и в ситуации со спросом на нефть намечается переломный момент. Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают, что вскоре может возникнуть дефицит предложения, который усилится в ближайшие годы из-за ущерба, нанесенного сегодня.Спрос по-прежнему снижается, однако многие считают, что наименьшие показатели были достигнуты в апреле, даже если потребление будет низким еще несколько месяцев. Ряд европейских стран, наряду с некоторыми штатами США, смягчают карантинные меры. «Еще есть сомнения в отношении тенденций производства, однако на фоне растущего экономического оптимизма рынок уже убежден, что спрос и цены будут быстро восстанавливаться», — пишет Commerzbank.Сокращение поставок будет серьезным. «Текущие уровни активности сланцевой нефтедобычи США настолько низки, что снижение станет стремительным», — пишет Standard Chartered. Банк ожидает, что к концу года добыча сланцевых компаний упадет на 2,74 млн баррелей в день.Но потери будут не только в секторе сланцевой нефтедобычи. Обычное производство по всему миру, составляющее основную часть общего мирового предложения, также пострадает от низких цен и остановок производства и технического обслуживания.Резкое сокращение мировой добычи нефти может создать почву для следующего цикла обновления. «Снижение активности и постепенная нормализация спроса должны привести к более благоприятной ситуации в 2021 году», — пишет Goldman Sachs. Инвестиционный банк ожидает, что к концу следующего года цены на нефть достигнут $65 за баррель.Помимо этого, некоторые аналитики ожидают еще большее несоответствие спроса и предложения. «Мир сталкивается с самым большим из когда-либо зафиксированных перенасыщений на рынке нефти, однако в ближайшие годы показатели резко изменятся», — говорится в отчете Rystad Energy. «Отсутствие активности и инвестиций, которые сейчас планируются фирмами, занимающимися разведкой и добычей, в сочетании с неизбежным восстановлением мирового спроса на нефть приведет к дефициту предложения в размере около 5 млн баррелей в день в 2025 году».Rystad говорит, что к 2025 году Brent возрастет примерно до $68 за баррель, но, возможно, и выше из-за перспективы дефицита поставок.Однако возможность такого дефицита предложения зависит от восстановления спроса. Rystad говорит, что базовый сценарий для спроса на нефть — это рост до 105 млн баррелей в сутки к 2025 году, что потребует роста еще на 5 млн баррелей в сутки в течение следующих 5 лет.Есть множество причин, почему ситуация может быть слишком оптимистичной. Учитывая рецессию и возможную депрессию, потребуется время, чтобы восстановить то, что было потеряно за последние несколько месяцев. Даже если правительства спасут разоренную экономику, шрамы от потерь в сегментах авиации и транспортных перевозок, а также увеличение объема удаленной работы помешают росту спроса на нефть. А если учесть постоянный прогресс в том, что касается электромобилей, получится токсичный коктейль для роста спроса на нефть.Даже некоторые руководители нефтяных компаний начинают бояться пикового спроса. «Мы видим крупное снижение спроса, который неизвестно когда восстановится. Так что цена на нефть может восстановиться. Но при значительно более низких объемах у нас будут серьезные проблемы с собственной наличностью», — сказал генеральный директор Royal Dutch Shell ван Бёрден.Но Rystad Energy не единственная, кто ожидает дефицит предложения и резкое восстановление цен. Standard Chartered отмечает плоскую кривую фьючерсов. «Рынок недооценивает степень ущерба для предложения», — сказали в Standard Chartered. Банк заявил, что цены в долгосрочной перспективе должны повыситься. Так будет возможность восполнить дефицит предложения.