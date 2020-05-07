Бюджетные модели Chevrolet узбекской сборки должны были появиться в России еще весной, однако из-за совокупности факторов надолго застряли.

Бюджетные модели Chevrolet узбекской сборки должны были появиться в России еще весной, однако из-за совокупности факторов надолго "застряли".Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источники среди автодилеров, российский запуск дешевых автомобилей Chevrolet производства UzAuto Motors заморожен на неопределенный срок. При самом оптимистичном сценарии продажи легковушек из Узбекистана могут начаться не раньше середины лета.Проблемы у дистрибьютора возникли как сугубо логистические, так и финансовые и даже репутационные. Во-первых, компании UzAuto Motors не удалось импортировать и растаможить автомобили в России до введения карантина. Во-вторых, компания из Узбекистана находится в сложных взаимоотношениях с дилерской сетью из-за нестабильного поведения на рынке - череды уходов и возвращений.Наконец, у компании "Равон Моторс Рус", которая раньше занималась поставками автомобилей Ravon и является "дочкой" UzAuto Motors, образовались долги перед партнерами и банками на десятки миллионов рублей.Когда компании UzAuto Motors удастся решить все свои проблемы и начать поставки бюджетных Chevrolet в Россию, пока неизвестно. Напомним, что к нам собирались привозить уже знакомые россиянам модели Spark, Nexia и Cobalt. Отметим также, что концерн General Motors к поставкам узбекских "Шевроле" в РФ отношения не имеет.